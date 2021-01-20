قرارات سعودية جريئة بشأن حقوق الأطفال

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية أنه يحق للطفل الذي ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول علي الجنسية السعودية بحسب ما اقرته حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.





وشددت الهيئة بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ علي ضرورة قيام الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للطفل، وأنه لا يساءل جزائيا ما لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.





وأفادت الهيئة السعودية بأنه يتم تشديد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا.





وأكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة علي أنه يستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثي توفي والده ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش، وبأنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل.



