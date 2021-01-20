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رياضة

محمد فضل الله بعد الفوز على روسيا: منتخب اليد فخر الرياضة المصرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:44 م
محمد فضل الله
محمد فضل الله
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يسري غازي
وجه الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، التهنئة إلى منتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز على روسيا ٢٨ / ٢٣ فى أولى مباريات الدور الرئيسي لـ مونديال اليد المقام حاليًا في القاهرة.

وقال الدكتور محمد فضل الله، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مبروك لمصر.. منتخب مصر لكرة اليد يستحق لقب فخر الرياضة المصرية".

وحصد قائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر لقب رجل مباراة الفراعنة والاتحاد الروسي، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مباراته مع الاتحاد الروسي بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، بقيادة أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب محمد الطيار، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط بنتيجة (15-8).

وفِي الشوط الثاني استمر تفوق الفراعنة والسيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من الاتحاد الروسي للعودة الي اللقاء وتقليص الفارق ولكن الفراعنة استطاعو انهاء اللقاء بفارق 5 أهداف.

ويلتقى المنتخب المصري يوم الجمعة المقبل فى السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسي قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد المقبل فى ختام مواجهاته بالدور الرئيسي.

وصعد منتخب مصر للدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة أمام منتخب السويد.

وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزها منتخب مصر فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

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