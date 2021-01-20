ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. اعرف السبب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:56 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
Advertisements
البهي عمرو
تقدم الإعلامي أحمد موسى لـ مشاهديه بالاعتذار على الهواء  بعد أن قام أحد ضيوفه بـ سب الآخر، ووجه له شتائم على الهواء.

وقال أحمد موسى، : " انا بعتذر للجمهور عما حدث واستكمل حلقته".

ونشبت مشادة كلامية على الهواء بين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي  الأمريكي "مهدي عفيفي"،  و الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.

وقام عضو الحزب الديموقراطي  الأمريكي "مهدي عفيفي، بسب الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وقال أن ترامب شخص معتوه، وأن الفترة الماضية ترامب اتخذ قرارات سببت مشكلات فى أمريكا.

ودخل الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، فى حالة من الضحك على الهواء قائلا " مين ده اللى بيتكلم .. انت منصبك ايه يا ابني.. انت ايه اللى بتقوله ده ومنصبك ايه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الشخص يقول أشياء غير معقولة.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، منه الالتزام وعدم الهجوم على الضيف الاخر.

وتدخل مهدي عفيفي، وقال " لو كنت أعرف أن هذا الشخص متواجد معك ما دخلت فى مداخلة.. وهذا الشخص ليس دكتور ووجه الشتائم له".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: ما يقوم به ترامب حاليا يدعم اليمين المتشدد

جمهوريون يوافقون على عزله.. ماك شراقوي: ترامب ارتكب جرائم كبرى بالتحريض على العنف

تهديد بحرب أهلية.. ماك شرقاوي: تم سرقة ملفات ومعلومات أمنية من الكونجرس

عضو بالحزب الديمقراطي يوضح سبب إغلاق تويتر حساب دونالد ترامب

ميليشيات مسلحة وأحداث عنف متوقعة.. أنظار العالم تتجه إلى أمريكا مع اقتراب تنصيب بايدن

رسالة ترامب لـ بايدن.. محلل سياسي: فحواها غامض.. والتكهنات حولها مضحكة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

أول رد برلماني على واقعة «رضيعة الدقهلية».. وقانون يعاقب إهمال الأبوين

بـ 20 مليون جنيه.. عرض "مُغري" لنجم الأهلي.. وأحمد شوبير يكشف عن مفاجأة |شاهد

نهائيا.. الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية.. تعرف على المواد

كم دفع النادي الأهلي لـ جيرالدو لفسخ تعاقده .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام