أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. اعرف السبب

تقدم الإعلامي أحمد موسى لـ مشاهديه بالاعتذار على الهواء بعد أن قام أحد ضيوفه بـ سب الآخر، ووجه له شتائم على الهواء.
وقال أحمد موسى، : " انا بعتذر للجمهور عما حدث واستكمل حلقته".
ونشبت مشادة كلامية على الهواء بين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، و الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.
وقام عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي، بسب الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وقال أن ترامب شخص معتوه، وأن الفترة الماضية ترامب اتخذ قرارات سببت مشكلات فى أمريكا.
ودخل الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، فى حالة من الضحك على الهواء قائلا " مين ده اللى بيتكلم .. انت منصبك ايه يا ابني.. انت ايه اللى بتقوله ده ومنصبك ايه".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الشخص يقول أشياء غير معقولة.
وطالب الإعلامي أحمد موسى، منه الالتزام وعدم الهجوم على الضيف الاخر.
وتدخل مهدي عفيفي، وقال " لو كنت أعرف أن هذا الشخص متواجد معك ما دخلت فى مداخلة.. وهذا الشخص ليس دكتور ووجه الشتائم له".