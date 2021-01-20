أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. اعرف السبب

وقام عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي، بسب الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وقال أن ترامب شخص معتوه، وأن الفترة الماضية ترامب اتخذ قرارات سببت مشكلات فى أمريكا.

ودخل الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، فى حالة من الضحك على الهواء قائلا " مين ده اللى بيتكلم .. انت منصبك ايه يا ابني.. انت ايه اللى بتقوله ده ومنصبك ايه".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الشخص يقول أشياء غير معقولة.





وطالب الإعلامي أحمد موسى، منه الالتزام وعدم الهجوم على الضيف الاخر.



