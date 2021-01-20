تامر أمين: ترامب غاب عن حفل استثنائي لتنصيب بايدن ..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على حفل تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا، إن دونالد ترامب لم يحضر مراسم التنصيب لـ جو بايدن.





وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مراسم التنصيب تحدث في وقت استثنائي في زمن كورونا وفي الطبيعي يكون حفل تنصيب رئيس أمريكا مهيبا وأسطوريا وسط حضور الآلاف ".





وتابع تامر أمين " أمريكا تحب الإبهار وتنفيذ اشياء ينظر لها العالم بإ عجاب في كل القطاعات سواء كان على مستوى السياسية أو الاقتصاد أو الفن والسينما".





و نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال بايدن اليوم، الأربعاء، في أول تغريدة له رئيسًا للولايات المتحدة: "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".





وأضاف "لهذا أتوجه إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح من أجل تقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.



