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رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في البريميرليج

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا، المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي كان مسيطرًا على أحداث الشوط الأول، ولكن لاعبيه كانت تتملكهم رعونة في إنهاء الهجمات.

تسيد مانشستر سيتي أحداث النصف الأول، لكن أبرز الفرص جاءت عن طريق روز باركلي في الدقيقة 38، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون ببراعة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناندو سيلفا - فيل فودين - رحيم ستيرلينج

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

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