السوبر الإيطالي.. التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس ونابولي قبل موقعة الليلة

أعلن المدربان أندريا بيرلو وجينارو جاتوزو عن تشكيلة فريقيهما للقاء المنتظر الذي سيقام في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد "مابي" ضمن نهائي كأس السوبر الإيطالى.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالاتي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: كوادرادو - بونوتشي - كيليني - دانيلو
خط الوسط: ماكيني - بينتانكور - آرثر ميلو
خط الهجوم: كييزا - كولوسيفسكي - رونالدو
فيما جاء تشكيل نابولي، كما يلي:
حراسة المرمى: أوسبينا
خط الدفاع: دي لورنزو - مانولاس - كوليبالي - ماريو روي
خط الوسط: باكايوكو - ديم - زيلينسكي
خط الهجوم: لوزانو - إنسيني - بيتانيا
ويشارك يوفنتوس في السوبر الإيطالي باعتباره بطل الدوري، بينما يخوض نابولي اللقاء بصفته بطل الكأس.
ويأمل نابولي في نقل نجاحه بالدوري إلى مباراته في كأس السوبر الإيطالي التي ستكون مواجهة مكررة لنهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي التي حسمها يوفنتوس بركلات الترجيح في يونيو الماضي.
ووسط الكبوة الكبيرة التي يمر بها يوفنتوس في الموسم الحالي، يأمل فريق السيدة العجوز في تجنب السقوط أمام نابولي في مباراة كأس السوبر الإيطالي خوفا من تفاقم أزمته في الموسم الحالي.
وتأتي المباراة في توقيت سيئ وصعب ليوفنتوس الذي يترنح في الدوري هذا الموسم بقيادة مديره الفني الجديد أندريا بيرلو الذي اعترف بأزمة فريقه بعد الهزيمة 0-2 أمام انتر ميلان، الأحد الماضي.