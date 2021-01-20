السوبر الإيطالي.. التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس ونابولي قبل موقعة الليلة

ويشارك يوفنتوس في السوبر الإيطالي باعتباره بطل الدوري، بينما يخوض نابولي اللقاء بصفته بطل الكأس.

ويأمل نابولي في نقل نجاحه بالدوري إلى مباراته في كأس السوبر الإيطالي التي ستكون مواجهة مكررة لنهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي التي حسمها يوفنتوس بركلات الترجيح في يونيو الماضي.

ويأمل نابولي في نقل نجاحه بالدوري إلى مباراته في كأس السوبر الإيطالي التي ستكون مواجهة مكررة لنهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي التي حسمها يوفنتوس بركلات الترجيح في يونيو الماضي.

ووسط الكبوة الكبيرة التي يمر بها يوفنتوس في الموسم الحالي، يأمل فريق السيدة العجوز في تجنب السقوط أمام نابولي في مباراة كأس السوبر الإيطالي خوفا من تفاقم أزمته في الموسم الحالي.



