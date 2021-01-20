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أخبار العالم

إصابات كورونا تعود للارتفاع.. رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من الصحة السعودية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:28 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أكد ‏وكيل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله عسيري  أن إرتفاع الإصابات بكورونا في السعودية هذه الأيام؛ جاء نتيجة التراخي في إجازة منتصف الفصلين، ونشاط الفيروسات الشتوية.

وشدد وكيل وزارة الصحة السعودية في رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بعث بها الي الجميع " مواطنين ومقيمين" علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حيث قال في تصريحات صحفية له : عليكم الحذر والالتزام في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.. الأعمال بالخواتيم.

واصدرت وزارة الصحة السعودية قرارا عاجلا منذ قليل، بشأن الجرعة الاولي من لقاح كورونا، حيث أعلنت فيه إعادة جدولة منح لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح فايزر. 

وأرجعت الوزارة بحسب تغريدتها علي صفحتها الرسمية علي تويتر سبب ذلك الي تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.
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