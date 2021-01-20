الحكومة تعد دليلا لـ عودة البناء.. 10 شروط للحصول على التراخيص الجديدة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء ، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.



1. إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.





2. تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين و ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.





3. شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.





4. منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5. زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.





6. منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.





7. شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ





8. يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، و أن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.





9. الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك و لا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.



