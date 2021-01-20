تكريم 3 أطفال مكفوفين على حفظ القرآن الكريم بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، بمكتبه اليوم الأربعاء، الأطفال الثلاث المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم وهم محمد وفارس وملك. وأهداهم ميدالية الإسكندرية، وشهادات تقدير وجوائز مالية، وذلك تشجيعًا لهم على مواصلة النجاح والتقدم.. لافتًا إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم لهم. على





وخلال تكريمهم؛ أعرب الشريف عن فخر واعتزاز الإسكندرية بهؤلاء الأطفال الثلاث، مقدما الشكر إلى والديهم علي الجهد الذي بذلوه معهم لظهورهم بهذا الشكل المشرف لنا ولمحافظة الإسكندرية.





اقرأ أيضًا:





وأكد الشريف على أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصرنا، مشيرًا إلي ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا.





والأطفال هم محمد الذي يبلغ من العمر 14 عامًا يحفظ القرآن كاملًا بسبع قراءات، ويدرس بالمرحلة الإعدادية بمعهد أبوقير الأزهري، شرق الإسكندرية، بدأ حفظ القرآن في الثالثة من عمره واختتمه في الثامنة.





والثاني فارس الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، يحفظ القرآن كاملًا بقراءة واحدة، وفي طريقه لاستكمال القراءات السبع، ويدرس في نفس المرحلة مع أخيه، وبدأ منذ نعومة أظافره في الحفظ حتى من الله عليه بختم القرآن كاملًا، وأما ملك بنت العشر سنوات، فتحفظ حوالي 5 أجزاء من القرآن.



