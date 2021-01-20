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أخبار العالم

القبض على زعيم أكبر جماعة متطرفة مؤيدة لترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:52 م
جو بيجز
جو بيجز
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محمد عثمان
أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الأربعاء، القبض على جو بيجز، زعيم جماعة "براود بويز" المتطرفة المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقال المدعون الفيدراليون إن بيجز سيمثل أمام المحكمة في ولاية فلوريدا غدًا الخميس، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

بحسب وثائق المحكمة، فإن بيجز متهم بتشجيع الحشود على اقتحام مبنى الكونجرس والقيام بأعمال شغب، كما تشير التهم المنسوبة إليه، إلى أنه من أوائل الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس.

وتم اتهام بيجز بتحطيم إحدى نوافذ مبنى الكونجرس والاعتداء على عناصر الأمن المسؤولة عن تأمين مبنى الكابيتول.

ويأتي القبض على بيجز بعد وقت قصير من حلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليمين الدستورية في مبنى الكونجرس، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بشكل رسمي.
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