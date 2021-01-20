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أخبار العالم

ولي عهد البحرين يبعث برسالة إلى بايدن ونائبته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:23 م
بايدن وولي عهد البحرين
بايدن وولي عهد البحرين
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محمود نوفل
أرسل ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب تنصيبه رئيسا للبلاد. 

وأعرب ولي العهد البحريني في برقيته عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد لبايدن في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي نحو المزيد من التقدم والرقي والإزدهار.

وأشار ولي العهد البحريني الي العلاقات التاريخية والشركة الوثيقة التي تمتد لأكثر من 120 عاما التي تجمع  البلدين الصديقين مؤكدا أن تلك العلاقات تقوم على أسس متينة ودعائم قوية، و صداقة قوية، وتقدير متبادل.

كما تطلع المسؤول البحريني رفيع المستوي الي مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ، وتطوير التعاون والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى كامالا هاريس بمناسبة تنصيبها نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
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