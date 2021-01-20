ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يترجل من سيارته ويحيي المواطنين في الشارع

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
ترجل  الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته وأبناؤه من سيارتهم الرئاسية ليسيروا في شارع بنسلفانيا، حيث هرول الرئيس إلى الناس ليسلم عليهم، وسط ترحيب من الجماهير التي حضرت لتحيته. 

وتلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس، مرافقة رئاسية في الشارع الخامس عشر إلى البيت الأبيض، بما في ذلك فرقة الجيش الأمريكي، وحرس الشرف.

وبحسب اللجنة المنظمة ليوم التنصيب يتواجد كل فرع من أفرع الجيش في المرافقة الرئاسية.

وتفقد الرئيس الأمريكي الـ46 جوزيف بايدن ونائبته كامالا هاريس حرس الشرف على عتبة مبنى الكابيتول في واشنطن، في مراسم بثتها القنوات التلفزيونية.
 
وشارك في العرض  رتل من الجنود في زي جنود حرب الاستقلال، وتوجه قبلها بايدن وهاريس إلى مقبرة أرلينجتون لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وقبيل العرض العسكري، أهدى ممثلو الكونجرس لبايدن وهاريس زهريتين بلوريتين وصورا رسمية تظهر مراسم التنصيب وعلم الولايات المتحدة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها

ساعدت شكوكو فى ضرب هذا الممثل بالـ "قلم" 7 مرات.. تعرف على حكاية هذه السيارة.. صور

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم