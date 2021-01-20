الرئيس الأمريكي يترجل من سيارته ويحيي المواطنين في الشارع

ترجل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته وأبناؤه من سيارتهم الرئاسية ليسيروا في شارع بنسلفانيا، حيث هرول الرئيس إلى الناس ليسلم عليهم، وسط ترحيب من الجماهير التي حضرت لتحيته.





وتلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس ، مرافقة رئاسية في الشارع الخامس عشر إلى البيت الأبيض ، بما في ذلك فرقة الجيش الأمريكي، وحرس الشرف.





وبحسب اللجنة المنظمة ليوم التنصيب يتواجد كل فرع من أفرع الجيش في المرافقة الرئاسية.





وتفقد الرئيس الأمريكي الـ46 جوزيف بايدن ونائبته كامالا هاريس حرس الشرف على عتبة مبنى الكابيتول في واشنطن، في مراسم بثتها القنوات التلفزيونية.

وشارك في العرض رتل من الجنود في زي جنود حرب الاستقلال، وتوجه قبلها بايدن وهاريس إلى مقبرة أرلينجتون لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.





وقبيل العرض العسكري، أهدى ممثلو الكونجرس لبايدن وهاريس زهريتين بلوريتين وصورا رسمية تظهر مراسم التنصيب وعلم الولايات المتحدة.



