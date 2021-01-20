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أخبار العالم

اكتشاف رسالة خفية قبل دخول بايدن البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:19 م
بايدن
بايدن
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قسم الخارجي
ذكرت تقارير صحفية أمريكية إنه جرى اكتشاف رسالة خفية، موجهة للبيت الأبيض، كان وجهها مهندسون في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

ووجه مهندسو بايدن رسالة إلى الخبراء التقنيين على موقع البيت الأبيض، بعد تحديثه اليوم الأربعاء.

وتضم الرسالة التي تم إخفاؤها في شفرة HTML على موقع البيت الأبيض دعوة إلى الخبراء الذين تمكنوا من اكتشافها إلى الانضمام للخدمة الرقمية الأمريكية التي أسسها الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014 لتحديث وتعديل الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وقالت الرسالة: "إذا كنتم تقرؤون ذلك، فإننا نحتاج إلى مساعدتهم في إعادة البناء".

وجرى تحديث موقع البيت الأبيض اليوم بالتزامن مع حفل تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
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