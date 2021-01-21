انتحلوا صفة رجال أمن.. فيديو يقود الداخلية السعودية للقبض على 3 أشخاص

انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ينتخلون صفة رجال أمن مما دعا الداخلية السعودية التحرك على الفور.





ومن جانبه أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم رصد مقطع فيديو متداول، يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزاتٍ مشابهةٍ للتجهيزات الأمنية.





وبين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ان المتابعة الأمنية لرجال الأمن أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.



