ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موظف سابق بفندق ترامب.. أول حالة طرد من البيت الأبيض في عهد بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 08:38 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل بايدن فصلا كبير حاجبي البيت الأبيض تيموثي هارليث من عمله.

وأوضحت القناة أن هارليث كان موظفًا بفندق ترامب بالعاصمة واشنطن، المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعينته السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب كبيرًا لحاجبي البيت الأبيض عام 2017.

ويُعد كبير حاجبي البيت الأبيض مشرفًا على إدارة المبنى وطاقم الخدم العاملين به وأعمال الصيانة وتقديم الطعام وشئون مالية وإدارية أخرى، ويمكن أن يستمر في وظيفته خلال عهود إدارات مختلفة، فهو ليس منصبًا سياسيًا.

ودخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، البيت الأبيض لأول مرة بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة. 

وحالما دخل بايدن المكتب البيضاوي، جلس ليجد رسالة تركها لها سلفه، دونالد ترامب، والتي قال عنها بايدن إنها كانت "رسالة ودية" للغاية. 

وبعد ذلك، وقع الرئيس الأمريكي الجديد 15 مرسومًا رئاسيًا، أهمها إلغاء حظر السفر على البلدان الإسلامية، وعودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ. 

ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس بايدن غير من ديكور المكتب البيضاوي، وأزال بورتريه للرئيس الأسبق، أندرو جاكسون، وهو بورتريه كان ترامب قد وضعه في المكتب حال دخوله إياه منذ أربع سنوات.

واستبدل بايدن بورتريه جاكسون، بالرئيس الأمريكي التاسع عشر، بينجامين فرانكلين، والذي يعتبر بادين مثلًا أعلى له. 

كما وضع بايدن تمثالًا لأحد أيقونات حقوق العمال سيزار تشافيز، وذلك في رسالة من الرئيس الأمريكي لسياسة الأذرع المفتوحة للاجئين والمهاجرين، وذلك بعكس سياسة ترامب القومية. 

وهناك داخل المكتب، تمثال للحقوقي الشهير، مارتن لوثر كينج، وروزا باركز، وهي أحد أبرز النشطاء المدافعات عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي، وتمثال للسياسي الشهير الراحل روبرت كيندي، شقيق الرئيس الأسبق جون كيندي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكتيبة الناعمة.. 5 نساء يحتللن أركان البيت الأبيض في إدارة بايدن.. خبرات ثرية وأصول أجنبية متنوعة.. ونصيب الأسد لدارسات القانون

فريق بايدن يكشف عن موعد تسلمه أول موجز يومي من المخابرات الأمريكية

أول تعليق من بايدن على رسالة ترمب الغامضة في البيت الأبيض

شاهد.. أول ظهور لبايدن على المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها

في ذكرى رحيله.. سر حفظ فاروق نجيب للقرآن الكريم رغم ديانته المسيحية ونهايته المأساوية

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

أسما شريف منير تصدم متابعيها بوضع شعر ابنتها داخل "إزازة وكوباية"

ماكرون يرحب بقرار بايدن بالعودة إلى اتفاق باريس للمناخ

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب.. طبيب يحذر من خطورة استخدام السماعات اللاسلكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

من سن عام واحد إلى 62.. حفل مشئوم يسفر عن إصابة 18 شخصا من عائلة أمريكية بـ كورونا