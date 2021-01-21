خبر سار من وزارة التربية والتعليم لطلاب التعليم الفني

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب، بشأن الطلاب الذين أمضوا عاما واحدا بإحدى نوعيات التعليم الفني ونجحوا أو رسبوا بالصف الأول، ويرغبون في تغيير نوعية التعليم إلى نوعية أخرى (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، بينما تصر بعض إدارات التعليم الفني بالمديريات على تقدمهم على نظام العمال.

















وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بإحدى نوعيات مدارس التعليم الفني الرسمية والخاصة، بالتحويل في العام التالي إلى الصف الأول بنوعية أخرى لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، أو إلى الصف الأول بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الـ5 (صناعي، وتجاري، وزراعي، وفندقي) إذا كان مجموع درجاتهم في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الاول بالتعليم الفني يسمح بقبولهم بنوعية التعليم المطلوب التحويل إليها، على أن يحتسب العام الذي أمضاه الطالب بالصف الأول المحول منه مدة بقاء بالصف الأول.









وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عدم إرغام الطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بإحدى نوعيات التعليم الفني (صناعي، وتجاري، وزراعي، وفندقي)، ويرغبون في تغيير نوعية التعليم إلى نوعية أخرى، في التقدم على نظام العمال إذا انطبقت عليها الشروط الواردة بالقرار الوزاري 428 لسنة 1997







