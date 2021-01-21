الكشف الطبي علي 173 حالة بقافلة الهلال الأحمر في شمال سيناء

أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ،عن توقيع الكشف الطبي علي 173حالة مرضية في مختلف التخصصات ، بدعم من قافلة الهلال الأحمر الطبية في مستشفي الشيخ زويد المركزي، والتي تأتي ضمن مبادرات صندوق تحيا مصر بشمال سيناء.

وأضاف الدكتور طارقى شوكه، أنه الي جانب توقيع الكشف الطبي علي المترددين علي القافلة ، فقد تم إجراء الأشعة والفحص والتحاليل من خلال أطباء القافلة.. مشيرًا إلي انه تم توقيع الكشف الطبي واجراء عمليات التحليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان.

أشار الدكتور شوكة ، إلي أن القافلة تضم عدد من التخصصات الطبية وهي : تخصص الباطنة -الأطفال -الأنف والأذن - المسالك البولية- الجراحة العامة –وتخصص الرمد ، .مؤكدًا علي أن القافلة مستمرة في أعمال الكشف حتي غدًا الخميس.





ياتي ذلك في إطار القافلة الطبية التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر المصري تنظم بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية ، وذلك بتوفير عدد من التخصصات الطبية، في مستشفي الشيخ زويد المركزي ، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.





من جانبه.. أكد تامر عبد الفتاح لمدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن محافظة شمال سيناء تلقى اهتمام بالغا من إدارة الصندوق في مختلف مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الصندوق خصص الحساب رقم 037037 – تنمية سيناء، لتلقى المساهمات لدعم مشروعات التنمية في المحافظة.





وأضاف، أنه تم الدفع بقوافل طبيه لتوفر الخدمة الطبية لأهالي الشيخ زويد في تخصصات (العيون- أطفال- باطنة- نساء وتوليد) وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، على مدار يومين نهاية هذا الأسبوع.





ولفت عبد الفتاح، إلى أن الصندوق موّل مشروعات بقيمة 167 مليون جنيه حتى الآن، ومنها مشروع رفع كفاءة 10 مدارس (تعليم عام- ومعهد أزهري) بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد.





كما ساهم صندوق تحيا مصر في رفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش المركزي، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي، واجهزة قسطرة قلب، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتأهيل37 من الابار السطحية لتوفير المياه الأهالي بمنطقة الشيخ زويد ورفح بمنطقة شرق العريش.





وأعربت الأسر المستحقة للمساعدات شكرها ، للرئيس السيسي الذي أنشأ صندوق تحيا مصر الذي يرعي مختلف فئات المجتمع ، والذي يدخل الفرحة والبهجة على قلوب الأسر الأكثر احتياجا، ومواجهة متطلبات الحياة واحتياجات الأيتام ودعم المستشفيات لرعاية المرضي.

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