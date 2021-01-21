وليد أنور عبد المحسن مديرًا لمستشفى عين شمس التخصصي

أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور وليد أنور محمد محمد عبد المحسن الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، مديرًا لمستشفى عين شمس التخصصي، خلفًا للأستاذ الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.





يسري القرار اعتبارًا من ٢٣ يناير ٢٠٢١ ولمدة عامين.





والجدير بالذكر أنه ختتمت اليوم الاحتفالية التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة ( 25 ) وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث قام ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بتكريم 108 أعضاء هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).





بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور ا.د. محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكأفاة النشر الدولى، ا. د رقية شلبي عميدة كلية البنات، ا. د احمد جلال عميد كلية الزراعة، ا. د نجوي بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ، ا. د سلوي رشاد عميدة كلية الألسن، ا. د ماجد ابو العينين عميد كلية التربية، ا. د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، ا. د اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، ا. د ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة، ا، ا. د هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، ا. د نهي سمير عميدة معهد البيئة، بمشاركة 50 باحثًا بإجمالي 28 بحثًا وكلية الصيدلة بمشاركة 65 باحثا بإجمالي 38 بحثا ، وجاء ذلك استكمالا لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحثا بقيمة مليون و740 ألف جنيه.







