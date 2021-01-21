الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة خلال الـ 72 القادمة وعودة الشبورة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، تكون مستقرة على كافة أنحاء البلاد، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.





بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية، يكون الطقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ،بينما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.





أما محافظات الصعيد، يكون الطقس معتدل نهارا على محافظات شمال الصعيد، دافئ على محافظات جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





وتعاود نشاط الشبورة المائية في الظهور صباحا على الطرق، بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا على محافظات شمال الصعيد.





وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 9.