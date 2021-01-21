تحرير 210 محاضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 5 سناتر في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "منذ الثالث من يناير الحالي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات.





كما شدد المحافظ على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، ومواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.





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جاء ذلك خلال لمناقشته لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كل الأجهزة الحكومية المعنية.





حيث تضمن التقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، الإشارة إلى أن "اليوم الخميس" قد شهد تحرير 210 محاضر للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، وفض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية "سناتر"، بينما تم إغلاق 49 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.





وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كل الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع.





فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.



