توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية على أسر المنقولين من رفح والشيخ زويد

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة حريصة على توفير المستلزمات والمواد الغذائية وتوزيعها مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه سيتم توزيع كراتين المواد الغذائية على باقي الأحياء والمناطق تباعًا.





وقال اللواء شوشة، إن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، ويؤكد دائمًا ضرورة توفير الحياة الكريمة لهم.



ومن جانبها .. أعدت جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء فرع العريش، برنامج توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على أسر المنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد، للإقامة في تجمعات وإحياء مركز مدينة العريش.





وأكد عمر محمد على، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الجمعية أعدت البرنامج اليومي لتوزيع المساعدات العينية الأسر الأكثر احتياجا في قرى وأحياء مركز ومدينة العريش والمسجلين في قاعدة بيانات لدي مجلس المدينة وذلك بمناسبة موسم الشتاء الجاري2021م، حيث يجرى توزيع ثلاثة آلاف كرتونة تضم مواد غذائية على مدار الأسبوع الجاري حتى اليوم الخميس.





وقال إن عملية الصرف شملت التجمعات التابعة لحي المساعيد جنوب العريش، "الإداري- الدهيشة - أبوعيطة"، وحي الزهور، وكذا الأسر التي تقيم في أحياء ال أيوب وكرم أبو نجيلة والكرامة، وأهالي قريتي السكاسكة والسبيل وإحياء الفواخرية والسمران والساحل والميدان بمدينة العريش، ومناطق ع حي وسط المدية وقرية الطويل وحي الصفا جنوب العريش، كما تم الصرف للأسر الأكثر احتياجا في أحياء الريسة والضاحية والعبور وأبوصقل شرق العريش، وآخر أيام البرنامج اليوم الخميس القادم على الأسر المقيمة بحي عاطف السادات.

وشدد مدير الجمعية، على ضرورة الالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء القيام بعملية توزيع المساعدات للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع المساعدات بالتنسيق مع مجالس المدن بكل من العريش ورفح والشيخ زويد ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وديوان عام محافظة شمال سيناء .





وسبق ان قام الهلال الأحمر المصرى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية و14 طنًّا من مستلزمات النظافة الشخصية على 7000 أسرة فى شمال سيناء خلال العام الماضي 2020م، حيث تهدف عملية التوزيع، التى يقوم بها متطوعو الهلال الأحمر المصرى إلى تخفيف العواقب الإنسانية على الأسر المتضررة من الأحداث فى نطاق محافظة شمال سيناء.





كما نظم الهلال الأحمر المصري ورشة عمل لمدة 6 أيام لتطوبر الخدمات والقدرات للنشيء بالعريش، أدارها متطوعي الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، وقدمت لهم المهارات اللازمة للإسعافات الأولية والاتصال، لمساعدتهم على تنفيذ عملية التوزيع بفعالية وعلى أساس مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية التي توجه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.





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