بإطلالة شتوية.. نسرين أمين في أحدث ظهور لها

وظهرت نسرين أمين في الصورة باطلاله شتوية، حيث ارتدت بلوفر ابيض، وشعرها المنسدل على كتفيها.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.





مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎



