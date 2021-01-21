محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنفق عرابي بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال جولته التفقدية بمدينة الزقازيق تنفيذ أعمال إنشاء نفق عرابي أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه للمساهمة في فك الاختناقات المرورية بالمنطقة وداخل المدينة، حيث يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب المدينة .

إستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندسة سلوى صبحي مديرة مديرية الإسكان بالشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع ومعدلات الأداء ، حيث تمت الإشاره إلى أنه جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية العادية ، ودمج للأرضيات واللبشه في الجزء الذي تم حفره ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عزل وصب للخوازيق الخرسانية ، حيث وصلت نسبة الأعمال إلى 75 % ، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

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بتكلفة 16 مليون جنيه.. رصف وتطوير طريق العشة وشارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق

أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة طبقًا للجداول الزمنية المحددة والمضي قدمًا نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال رصف وتطوير طريق العشة ، والذي يربط بين طريق كفر أبو حسين وصولًا لشارع الشهيد الطيار بطول 1.2 كم وبتكلفة ماليه 6 مليون و 900 ألف جنيه ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، ويأتي تنفيذًا لخطة تطوير وجميل مدينة الزقازيق لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

إستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس احمد فوزي مدير مديرية الطرق عن مراحل تنفيذ المشروع والتي بدأت بأعمال تغطيه مسافة 1.2 كم بعدد 2 ماسورة بقطر 1.5 م بتكلفه إجماليه 6 مليون و 900 ألف جنيه كمرحلة أولي وجاري إستكمال الأعمال اللازمة لوضع طبقه الأساس تمهيدًا لاعمال الرصف ليصبح طريقا موازيًا لطريق الاحرار، حيث أنه سيربط ما بين طريق كفر محمد حسين وشارع الشهيد الطيار، كما يربط ما بين طريق الأحرار وشارع المعهد الديني ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية علي طريق الأحرار المؤدي الي كوبري الصدر وطريق بلبيس القاهره الصحراوي.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد الأعمال المنتهية (المرحلة الأولى ) لرصف وتطوير شارع الشهيد طيار، بطول 400 متر وبتكلفة 4 مليون جنيه ، للتأكد من تهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أضاف المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وإعادة رصف الشوارع الجانبية والضيقة التي يقل عرضها عن 3 أمتار ببلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن شارع الشهيد طيار يمثل محورا مروريا جديدا يربط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الديني باتجاه طريق القاهرة بلبيس الصحراوي ويساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق ، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إجراءات الطرح والترسية لرصف الجزي المتبقي من الشارع بمسافة 700 متر وعرض 11 متر ليتم بذلك إستكمال أعمال رصف الشارع بطول بطول 1100 متر وعرض 11 متر وبتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه