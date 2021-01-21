رئيس اتحاد اليد يعلن خروجه من فقاعة المنتخب الطبية

أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم المقامة حاليًا بالقاهرة، أن خروجه من الفقاعة الطبية المخصصة للاعبى المنتخب الوطنى المشاركين في كأس العالم المقام حاليا بالقاهرة، يرجع لعدد من الأسباب أهمها التزاماته كرئيس للجنة المنظمة وضرورة الالتقاء بالعديد من الوزراء المعنيين المشاركين في هذا الحدث بالإضافة لضرورة الاجتماع بالعديد من المسئولين من خارج الفقاعة.





وعن حظوظ المنتخب الوطنى أكد المهندس هشام نصر خلال تصريحاته الخاصة اليوم الخميس، أن المنتخب يؤدى بصورة طيبة وقدم أداء راقيا، والفوز بالأمس أمام الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 بداية جيدة في الدور التالى وتقربنا من تخطى عقبة هذا الدور وإن شاء الله الفراعنة قادرون على تخطى كل الصعاب والرد داخل الملعب بقوة والفرص قائمة لعبور الدور الثانى والاقتراب نحو المنافسة على اللقب.



