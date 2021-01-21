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أخبار العالم

قرقاش عن عودة العلاقات مع قطر: فتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل

الخميس 21/يناير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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منار نور
علق أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية على عودة العلاقات بين الإمارات والسعودية وقطر وفتح صحفة جديدة معاها. 

وغرّد قرقاش من خلال حسابه الشخصي تويتر: "من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات.

أعلنت مصر، الأربعاء، اتفاقها مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقال بيان للخارجية المصرية: "تبادلت مصر وقطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وأوضح البيان أن الاتفاق جاء "اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا"، في إشارة إلى القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العلا السعودية مؤخرا.
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