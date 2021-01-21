قرقاش عن عودة العلاقات مع قطر: فتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل

علق أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية على عودة العلاقات بين الإمارات والسعودية وقطر وفتح صحفة جديدة معاها.





وغرّد قرقاش من خلال حسابه الشخصي تويتر: "من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات.



