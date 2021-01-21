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أخبار العالم

فاوتشي: أمريكا ستشارك "الصحة العالمية" في مشروع دولي لتوزيع لقاح كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 04:07 م
أمريكا ستشارك الصحة
أمريكا ستشارك الصحة العالمية في مشروع دولي لتوزيع اللقاح
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قسم الخارجي
قال أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين إن الولايات المتحدة تنوي الانضمام إلى آلية كوفاكس التي تهدف إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال فاوتشي، الذي كان يتحدث من واشنطن في مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس مع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "سيصدر الرئيس بايدن توجيها في وقت لاحق اليوم يتضمن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى كوفاكس ودعم مبادرة إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 لتعزيز الجهود متعددة الأطراف الخاصة بلقاحات كوفيد-19، والتوزيع العلاجي والتشخيصي والعدالة في الحصول عليها والبحث والتطوير".

وأكد فاوتشي أن الولايات المتحدة ستظل عضوا في منظمة الصحة العالمية و"ستفي بالتزاماتها المالية"، مضيفا أنها ستعمل مع باقي الدول الأعضاء، وعددها 193 دولة، لإصلاح المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الأشد فقرا في فبراير بموجب برنامج "كوفاكس" الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف "جافي" للقاحات، بحسب ما قاله مسؤولون في المنظمة هذا الأسبوع.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، التي كانت واشنطن أكبر المانحين لها، وأعلن عن عملية للانسحاب منها في يوليو 2021، فيما كان يعتبر جزءا من انسحاب إدارة ترامب من المنظمات متعددة الأطراف.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالإعلان الذي أدلى به فاوتشي، قائلا: "هذا يوم جميل لمنظمة الصحة العالمية ويوم جميل للصحة العالمية"، مضيفا: "منظمة الصحة العالمية عائلة من الدول، ونحن جميعا سعداء لبقاء الولايات المتحدة ضمن العائلة".
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