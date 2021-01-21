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أخبار العالم

مسئول لبناني: معاودة مد الإغلاق في حالة واحدة.. 47 مستشفى لم تفتح أقساماً لكورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 04:06 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
قال رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية عاصم عراجي، أنه فى حال استمرار تزايد إصابات فيروس كورونا حتى 8 فبرير يتم معاودة تمديد الإقفال العام، لافتا إلى أن :"أكثر من 47 مستشفى لم تفتح حتى الآن أقسام كورونا ويجب ان يتخد بحقهم إجراءات قاسية".

وتابع عراجي وفقا للجديد اللبنانية، أنه :" علينا الوصول إلى مناعة 60 أو 70% من مجمل المقيمين على الأراضي اللبنانية وهذا ما يدفعنا لتلقيح جميع المقيمين من مختلف الجنسيات.. لدينا بيانات ديموغرافية عن كل المقيمين في لبنان والبالغ عددهم حوالي 6 ملايين مقيم بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين".

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، إن التدابير الوقائية مستمرة حتى نهاية العام وحملة التلقيح بحاجة إلى فترة لا تقل عن سنة من أجل الوصول إلى مناعة القطيع، لافتا إلى أن اللقاحات ستخزن في مركز تخزين مجهز بأجهزة إنذار.

وأوضح عراجي أنه :"طلبنا اللقاح من شركة فايرز الأميركية لأنها الشركة الاولى التي أعلنت عن إنتاج لقاح ولم يكن من المضمون أن تنتج شركات اخرى لقاحًا".

وكانت السلطات اللبنانية قررت تمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 فبراير 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.  
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