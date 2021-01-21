مسئول لبناني: معاودة مد الإغلاق في حالة واحدة.. 47 مستشفى لم تفتح أقساماً لكورونا

قال رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية عاصم عراجي، أنه فى حال استمرار تزايد إصابات فيروس كورونا حتى 8 فبرير يتم معاودة تمديد الإقفال العام، لافتا إلى أن :"أكثر من 47 مستشفى لم تفتح حتى الآن أقسام كورونا ويجب ان يتخد بحقهم إجراءات قاسية".





وتابع عراجي وفقا للجديد اللبنانية، أنه :" ع لينا الوصول إلى مناعة 60 أو 70% من مجمل المقيمين على الأراضي اللبنانية وهذا ما يدفعنا لتلقيح جميع المقيمين من مختلف الجنسيات.. لدينا بيانات ديموغرافية عن كل المقيمين في لبنان والبالغ عددهم حوالي 6 ملايين مقيم بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين".





وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، إن التدابير الوقائية مستمرة حتى نهاية العام وحملة التلقيح بحاجة إلى فترة لا تقل عن سنة من أجل الوصول إلى مناعة القطيع، لافتا إلى أن اللقاحات ستخزن في مركز تخزين مجهز بأجهزة إنذار.





وأوضح عراجي أنه :" طلبنا اللقاح من شركة فايرز الأميركية لأنها الشركة الاولى التي أعلنت عن إنتاج لقاح ولم يكن من المضمون أن تنتج شركات اخرى لقاحًا".



