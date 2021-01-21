ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حالات كورونا في السعودية وتأجيل مواعيد الجرعة الأولى للقاح.. أعرف السبب

الخميس 21/يناير/2021 - 03:58 م
ارتفاع حالات كورونا
ارتفاع حالات كورونا في السعودية
Advertisements
سمر صالح
علّق وكیل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالله عسیري، على الارتفاع الذي شھدته حالات الإصابة بفیروس كورونا
المسجلة في المملكة.

وقال الدكتور "عسیري" إن ھذا الارتفاع في أعداد الإصابات يرجع لتراخي البعض في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام.

الشتاء الذي يزداد فیه نشاط الفیروسات التنفسیة عمومًا وشدد على ضرورة الحذر ورفع الالتزام، خاصة في التجمعات العائلیة والمناسبات الاجتماعیة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تأجيل الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق لتناول اللقاح.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي إنه ”تم تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي“.

وأرجعت الوزارة ذلك بسبب تأخر الشركة الصانعة فايزر في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج“.

وحول من لديه جرعة ثانية ولم يصله رسالة، أوضح الناطق الرسمي عبر ”تويتر“ قائلا: ”إذا كان لديكم موعد الجرعة الثانية ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي“.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت يوم الأربعاء ”إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح فايزر بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج“.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار سعودي عاجل بشأن الجرعة الأولى من لقاح كورونا

إصابات كورونا تعود للارتفاع.. رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من الصحة السعودية

لحظة مؤثرة.. سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة "فيديو"

بشأن لقاح كورونا .. رسالة هامة من الصحة السعودية للمواطنين

الصحة السعودية: شفاء كل الحالات المصابة بكورونا المتحور في المملكة

ترشيحاتنا

ارتفاع حالات كورونا في السعودية وتأجيل مواعيد الجرعة الأولى للقاح.. أعرف السبب

يقترب من 2 طن.. إحباط محاولة بيع تمثال أثري ضخم بالإسماعيلية

حقيقة إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة

باستثمارات 2 مليار جنيه.. وزير قطاع الأعمال يعلن موعد تسيير أول سيارة كهربائية مصرية

طقس مستقر.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة ونسب سقوط الأمطار

وزير قطاع الأعمال: أعتذر للشعب على تأخير قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان لمدة عام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور