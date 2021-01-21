ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيفية شحن بطارية السيارة من كهرباء المنزل

الخميس 21/يناير/2021 - 04:44 م
كيفية شحن بطارية
كيفية شحن بطارية السيارة من كهرباء المنزل
Advertisements
اشرف عطية
بطارية السيارة تعتبر من أهم الاجزاء فيها لأنها تمد اجزاء السيارة الحيوية بالكهرباء , بعد ارتفاع اسعار البطاريات حتى 1000 جنيه اصبح الكثير من السائقين يريدون الحفاظ عليها و صيانتها بأنفسهم , صيانة بطارية السيارة و الاهتمام بها يوفر عليك الكثير من المال و الجهد. وفي هذا السياق نطرح عليكم كيفية اعادة شحن بطارية السيارة و طريقة شحن البطارية الفارغة و شحن بطارية السيارة الجافة .


كيفية إعادة شحن بطارية السيارة

1- احضر سيارة ببطارية جيدة
2- احضر كابلات توصيل
3-قم بركن السيارة الاخري وجها لوجه مع السيارة التي تريد شحنها
4- إيقاف تشغيل السيارة التي تحتوي على البطارية المشحونة، وفتح غطاء المحرك لكلتا السيارتين.
5-قم بتوصيل البطاريتين ببعضهما ولكن توخي الحذر وقم بوضع القطب السالب  مع السالب (-) والقطب الموجب (+) مع الموجب .

6-توصيل أحد طرفي الكابل الموجب أحمر اللّون بالقطب الموجب للبطارية الفارغة.
7-توصيل الطرف السالب الآخر من الكابل بالقطب السالب للبطارية المشحونة.
8- قم  بتشغيل السيارة ذات البطارية المشحونة، وعندها سيبدأ نظام الشحن بشحن بطارية السيارة الفارغة عبر كوابل التوصيل .
9-ترك السيارة فترة 5 دقائق على الأقل للسماح للبطارية الفارغة ببناء شحنة خاصة بها.
10-تشغيل السيارة ذات البطارية الفارغة، و ستتم هذه العملية بسهولة إذا كانت كوابل التوصيل والبطارية التي تقوم بشحنها لها طاقة كافية.

شحن بطارية السيارة الجافة

كيفية شحن بطارية السيارة من الدينامو
بعد اتمام توصيلة السيارتين بنجاح يجب ان تقوم بشحن بطارية السيارة من الدينامو عن طريق السير بالسيارة لمدة لا تقل عن ساعة حتي تسمح للدينامو بشحن بطارية السيارة حتي لا تفقد شحنتها, و يجب عليك ان تقوم بفحص كابل الدينامو و تقوم بتغييره قبل تشغيل السيارة و الانطلاق بها  .

كيفية شحن بطارية السيارة من كهرباء المنزل

يمكن لمالك السيارة ان يقوم بشحن بطارية سيارته في المنزل باستخدام شاحن خاص او ما يسمي بالتونجر , قبل شحن البطارية بالشاحن عليك تحديد نوع البطارية، حيث إن لكل بطارية نوع معين من الشواحن، وفي معظم الأوقات يكون نوع الشاحن مكتوبا على البطارية.

خطوات شحن بطارية السيارة من كهرباء المنزل
1-تُنظف البطارية جيدا، ويتم هذا باستخدام قطعة من القماش المبللة والبيكنج صودا.
2- تركيب الشاحن مع مراعاة إبعاده عن البطارية قدر الإمكان، ثم يتم توصيله بالكهرباء للبدء بالشحن.
3- تُترك البطارية بالشاحن لمدة لا تقل عن 6 ساعات او إلى أن يتم الشحن بصورة كلية، ثم يتم فصل الشاحن عن البطارية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل الطرق للحفاظ على بطارية السيارة لأطول فترة

في هذه الحالات .. الكاسيت يؤدى إلى تلف البطارية

لمبة أعطال السيارة.. طرق فعالة لمسح الأعطال العالقة في ذاكرة الكمبيوتر

4 نصائح للحفاظ على عمر بطارية الهاتف الذكي لأطول فترة ممكنة

لو بطارية عربيتك وقفت في الشتا.. تشحنها إزاي

طريقة فحص المحلول الكهربائي في بطارية السيارة

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. كارمن سليمان تطلب الدعاء من جمهورها.. حمدي الميرغني يحذر جمهوره من طريقة نصب جديدة.. عمرو دياب يحيي حفلة غدا في دبي

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل استكمال الدراسة والامتحانات.. 14 فبراير

بتكلفة نصف مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لأكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة

وهذا ترتيبه عالميا.. الدوري المصري يتصدر قائمة الأقوى عربيا وأفريقيا

مش بنتي.. أقوال صادمة من والد طفلة التعرية| تفاصيل

حد أدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي.. أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور