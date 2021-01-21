كيفية اعادة شحن بطارية السيارة و طريقة شحن البطارية الفارغة و شحن بطارية السيارة الجافة .

بطارية السيارة تعتبر من أهم الاجزاء فيها لأنها تمد اجزاء السيارة الحيوية بالكهرباء , بعد ارتفاع اسعار البطاريات حتى 1000 جنيه اصبح الكثير من السائقين يريدون الحفاظ عليها و صيانتها بأنفسهم , صيانة بطارية السيارة و الاهتمام بها يوفر عليك الكثير من المال و الجهد. وفي هذا السياق نطرح عليكم









كيفية إعادة شحن بطارية السيارة







1- احضر سيارة ببطارية جيدة



2- احضر كابلات توصيل



3-قم بركن السيارة الاخري وجها لوجه مع السيارة التي تريد شحنها



4- إيقاف تشغيل السيارة التي تحتوي على البطارية المشحونة، وفتح غطاء المحرك لكلتا السيارتين.

5-قم بتوصيل البطاريتين ببعضهما ولكن توخي الحذر وقم بوضع القطب السالب مع السالب (-) والقطب الموجب (+) مع الموجب .







6-توصيل أحد طرفي الكابل الموجب أحمر اللّون بالقطب الموجب للبطارية الفارغة.



7-توصيل الطرف السالب الآخر من الكابل بالقطب السالب للبطارية المشحونة.

8- قم بتشغيل السيارة ذات البطارية المشحونة، وعندها سيبدأ نظام الشحن بشحن بطارية السيارة الفارغة عبر كوابل التوصيل .



9-ترك السيارة فترة 5 دقائق على الأقل للسماح للبطارية الفارغة ببناء شحنة خاصة بها.

10-تشغيل السيارة ذات البطارية الفارغة، و ستتم هذه العملية بسهولة إذا كانت كوابل التوصيل والبطارية التي تقوم بشحنها لها طاقة كافية.







شحن بطارية السيارة الجافة





كيفية شحن بطارية السيارة من الدينامو



بعد اتمام توصيلة السيارتين بنجاح يجب ان تقوم بشحن بطارية السيارة من الدينامو عن طريق السير بالسيارة لمدة لا تقل عن ساعة حتي تسمح للدينامو بشحن بطارية السيارة حتي لا تفقد شحنتها, و يجب عليك ان تقوم بفحص كابل الدينامو و تقوم بتغييره قبل تشغيل السيارة و الانطلاق بها .







كيفية شحن بطارية السيارة من كهرباء المنزل







يمكن لمالك السيارة ان يقوم بشحن بطارية سيارته في المنزل باستخدام شاحن خاص او ما يسمي بالتونجر , قبل شحن البطارية بالشاحن عليك تحديد نوع البطارية، حيث إن لكل بطارية نوع معين من الشواحن، وفي معظم الأوقات يكون نوع الشاحن مكتوبا على البطارية.



