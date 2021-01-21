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أخبار العالم

نانسي بيلوسي: مجلس الشيوخ مستعد لاستقبال طلب محاكمة ترامب

الخميس 21/يناير/2021 - 06:21 م
نانسي بيلوسي وترامب
نانسي بيلوسي وترامب
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شيماء مصطفى
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن ما حدث يوم 6 يناير من اقتحام لمبنى الكونجرس سبب صدمات نفسية للأمريكيين.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه سيتم التحقيق في تفاصيل أعمال الشغب بالكونجرس ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول، لافتة إلى أن الكونجرس سيبحث محاكمته.

واستطردت أن مجلس الشيوخ أبلغ النواب أنه مستعد الآن لاستقبال طلب محاكمة ترامب.

وأكدت أن أمريكا حققت انتقالا سلميا للسلطة، موضحة أن الرئيس جو بايدن سيوقع أوامر تنفيذية اليوم لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي من أجل تسريع وتيرة توزيع معدات الوقاية الصحية.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت في وقت سابق، بأغلبية 232 صوتًا بينهم 10 جمهوريين لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد لترامب، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وقتها أن إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانيًا تمهيدًا لعزله ستُحال إلى مجلس الشيوخ.
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