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تعليم

عوامل تساعد على تخريج جيل ينافس بسوق العمل

الخميس 21/يناير/2021 - 07:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد  القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق إن العالم دائما في تطور وتغير تكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

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وأضاف القمري لـ صدى البلد  أن الدولة اهتمت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم في الفترة الأخيرة ، وبذلت جهودًا متعددة فى تطوير الجامعات الحكومية المختلفة من خلال خطط مدعومة بتوفير الموارد في إطار خطة الدولة 2030، مشيرا إلى ان استراتيجية الوزارة تسعي لتحقيق العدالة التامة والشفافية ومواكبة سوق العمل والحصول علي خريج قادر على تحديات متطلبات سوق العمل وربط الجامعات بالتوظيف .


وأكد أن التعليم في الفترات السابقة كان يعتمد على مجرد الحصول على شهادات ، أما الآن فقد اختلفت مفاهيم التعليم وأصبح يهتم بما تقدمه الشهادة التي تمنحها الجامعة وقوتها ومدى المهارات التي يكتسبها الطالب خلال فترة وجوده في الجامعة وهل تتوافق مع متطلبات سوق العمل أم لا.


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وأوضح أن معايير جودة التعليم تكمن في اهتمامه بإتاحة فرص متكافئة وتوفير التعليم العالي لكل أفراد المجتمع ” القادر وغير القادر ” وهو ما اهتمت به الدولة من خلال التوسع وإتاحة فرص التعليم في الجامعات الحكومية في كل المحافظات ،  كما تسعي  لتخريج طالب مهيأ لسوق العمل وإكسابه المهارات من خلال المناهج التى تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة ، وبناء الطالب الرقمي الذى لديه القدرة على التعامل مع التقنيات الرقمية.


ولفت إلى أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل هو كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي لأنه من خلال التكنولوجيا الحديث استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي واكتشاف مواد ذكية جديدة لتعزيز القدرة البشرية في التنبؤ بخصائص المواد وتحديد التراكيب الجديدة المحتملة لهذه المواد والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات من خلال نمذجة وتصميم وتحليل البيانات.
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