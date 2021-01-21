كل ما تريد معرفته عن كارت ميزة للدفع الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت

أتاحت البنوك المصرية كارت ميزة وهو أول كارت محلي للدفع الفوري إلكترونيا بالتزامن مع الحملة الإعلانية الضخمة التي أطلقتها شبكة المدفوعات الوطنية، للترويج لأول بطاقة مدفوعات ذكية محلية.





ما هو كارت ميزة؟

كارت ميزة هو بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.





كيفية استخدام كارت ميزة

تستخدم بطاقة ميزة للاستفادة في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر.





مميزات كارت ميزة

أهم ما يميز كارت ميزة أنه يمكنك القيام بشراء مستلزماتك وإجراء جميع التعاملات من خلال هذا الكارت بسهوله كبيره وايضا يتميز عن كروت الفيزا والماستر كارد بسهوله استخراجه.





طريقة شحن كارت ميزة من فوري

1- توجه إلي أقرب تاجر أو منفذ بيع يستخدم خدمة فوري في منطقتك.

2- طلب من الشخص القائم علي الخدمة بأنك ترغب في إيداع مبلغ في كارت ميزة خاصتك.

3- سوف يطلب منك بعض المعلومات التي يجب إدخالها والمبلغ المراد وسوف تتم عملية التحويل.

4- توجه إلي أقرب ماكينة ATM خاصة بالبنك الذي أخذت منه الفيزا حتي تتأكد من وجود الرصيد في الكارت.





طريقة الشراء بكارت ميزة من الإنترنت

البيانات التي يطلبها الموقع من صاحب بطاقة ميزا زهي 4 عناصر يطلبها أي موقع عبر الإنترنت يتم إدخالها عند الرغبة في شراء أي منتج أو خدمة عبر الإنترنت:





Name On Card

الإسم على البطاقة، وهو مكتوب في الجهة الأمامية للبطاقة.





Card Number

وهو رقم البطاقة المكون من ستة عشر رقمًا، ويوجد في الجهة الأمامية للبطاقة كما سيأتي في الصورة لاحقًا.





Expiry Date

وهو تاريخ انتهاء البطاقة، ويوجد كذلك في الجهة الأمامية للبطاقة أسفل رقم البطاقة.





CVV أو Security Code