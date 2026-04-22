انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في الرياح التوفيقى بكفر شكر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة لقي مصرعه غرقا فى مياه الرياح التوفيقي بنطاق مركز ومدينة كفر شكر، يرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب غارقا فى مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز كفر شكر، ويرتدى ملابسه.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "سيف الدين إ م"، مقيم بمدينة بنها، لقي مصرعه غرقا فى مياه الرياح التوفيقي بدائرة كفر شكر، يرتدى كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.