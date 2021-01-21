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ديني

احترس حتى لا تقع في محظور.. خالد الجندي: لا تسب إسرائيل

الخميس 21/يناير/2021 - 07:05 م
خالد الجندي: لاتسب
خالد الجندي: لاتسب إسرائيل لأنه اسم نبى
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الآباء ممن يسمون أبناءهم "محمد"، لا يستطيعون أن يشتموهم، مضيفا "ده ابنك وأنت بتربيه بس متقدرش تقوله يا محمد يا كذا.. إكرامًا لاسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن نحترس فى الألفاظ التى تخرج من ألسنتنا حتى لا نقع فى محظور،  مشيرا إلى سرقة حقوق الفلسطينيين ونسبتها إلى نبى من أنبياء الله عز وجل وقال لك ده إسرائيل.. لا أقول دولة إسرائيل.. أو نظام إسرائيل لكن لا تسب إسرائيل لأنه اسم نبى.

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة أجمل نسب فى القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل والانتساب إلى الإسلام.. أحسن وأعلى وأعظم فئة مسلمة ومؤمنة وردت فى القرآن كانوا الفراعنة.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية " دى ام سي" أن الفراعنة هم أعلى أهل الأرض إيمانًا بعد الأنبياء فى القرآن الكريم، وتلى قوله تعالى: "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ".

وأكد "الجندى" أن القرآن الكريم قال "رجل مؤمن من آل فرعون يبقى فيه منه كتير"،  مضيفا: "أعظم امرأة بعد السيدة مريم كانت من الفراعنة"، وتلا قوله تعالى:" وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ".
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