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توك شو

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للأطقم الطبية عن كورونا| تفاصيل

الخميس 21/يناير/2021 - 07:49 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الفترة المقبلة سيتم التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحًا أن وزارة الصحة حددت الفئات التى ستتلقى اللقاح فى البداية من الاطقم الطبية.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن التطعيم سيكون قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن اللقاحات الخاصة بكورونا آمنة، وأن هيئة الدواء المصري اعتمدت اللقاح الصيني. 

ولفت إلى أن اللقاح الذى تتعاقد عليه مصر يتم اعتماده من الشركة المصنعة ويتم أيضًا من هيئة الدواء المصري.

وأشار إلى أن الدول المصنعة يكون لديها أولوية فى توفير اللقاح لـ شعبها، ولا يمكن إعطاء أى لقاح غير آمن لـ شعبها.

وأوضح أنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح وكلها حصلت على اعتمادات مؤقتة وخضعت لتجارب إكلينيكية.
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