مصر ضيف شرف .. وزيرة الصناعة تشارك في افتتاح فعاليات معرض الخرطوم الدولي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة حرص الحكومة على تعزيز معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وتحقيق التكامل الصناعي القاري المشترك وبصفة خاصة مع دولة السودان الشقيقة، مشيرة الى ان مشاركة مصر بفعاليات معرض الخرطوم الدولي كضيف شرف المعرض تعكس عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين القيادة السياسية وحكومتى البلدين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة .





جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الخرطوم الدولي بحضور السفير عمر منيس وزير شئون مجلس الوزراء نائبًا عن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني وعدد من الوزراء بدولة السودان و السفير حسام عيسي سفير مصر لدى السودان و مى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمستشار تجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم، و تامر غيث سكرتير أول بالسفارة المصرية بالخرطوم .





وقالت الوزيرة ان مصر تشارك بدورة هذا العام بوفد يضم أكثر من61 عارضا يمثلون 21 شركة عارضة تغطي العديد من القطاعات التجارية والخدمية تشمل قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية وصناعة الجلود فضلا عن مشاركة عدد من الجهات الحكومية مثل وزارتى التعليم العالى والانتاج الحربى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العربية للتصنيع ، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الفرص التجارية التي يمكن الاستفادة منها في هذه القطاعات وبما يخدم أهداف تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.





وأضافت أن المشاركة المصرية تأتى امتدادًا للخطوات التنسيقية المتخذة من قبل وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين لتعزيز مشاركة مجتمعي الأعمال المصري والسوداني بمختلف الفعاليات التجارية والإقتصادية المقامة بالبلدين والتي كان آخرها المشاركة المتميزة لدولة السودان كضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي عقدت فعالياته بالقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي ولاقت من خلاله المنتجات التراثية السودانية حفاوة وإقبالا كبيرا من قبل زائري المعرض وهو ما يعكس مدى التكامل في الموروث الثقافي والتراثي بين شعبي البلدين ودول حوض النيل .





وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتقديم كافة الدعم للشركات السودانية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية ، معربة عن املها في ان تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون لدفع انسياب حركة التجارة بين البلدين.





ودعت الوزيرة مسئولى الحكومة السودانية ودوائر الأعمال بالسودان الشقيقة لزيارة الجناح المصرى بالمعرض وتفقد كافة المعروضات واستعراض فرص التعاون التجارى والصناعى المستقبلى بين البلدين، حيث تأتى الأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض في خلق فرصِ حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والسودان على المستويين التجاري والاستثماري.





وتوجهت جامع بخالص الشكر لحكومة جمهورية السودان ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة السودانيه على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة كضيف شرف أعمال الدورة الـ 38 من معرض الخرطوم الدولي الذي يعد احد أهم المعارض التي تعقد بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط ، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب السوداني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين.



