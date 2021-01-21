رئيس قناة السويس: حققنا ثالث أكثر إيراد في التاريخ وثاني أعلى حمولة.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إيرادات قناة السويس لعام 2019/2020 كانت فوق التوقعات بالرغم من وباء كورونا، لافتا إلى أنهم حققوا ثالث أعلى إيراد فى تاريخ قناة السويس وثاني أعلى حمولة في تاريخها.





وأضاف ربيع خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: "كنا نعلم التأثير الذي حدث منذ ديسمبر 2019 على حركة التجارة العالمية والنقل البحري.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس: اتخذنا عددا من الإجراءات الهامة ودرسنا الوضع مع ادارة التخطيط والبحوث وناقشنا جميع الأمور بمنتهى الأريحية ووجدنا أنه لا بد من عمل حوافز تنافسية للسفن وتخفيضات في رسوم عبور القناة .



