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أخبار البلد

القومى للمرأة ينتهى من إعداد دليلين تدريبيين عن قضايا مهمة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:07 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة الأستاذة  نسرين البغدادي مقررة لجنة التدريب وعضوة المجلس وبمشاركة عضوات و أعضاء اللجنة عبر تقنية  الفيديو كونفرانس .

وقد أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى أن اللجنة انتهت من إعداد دليلين تدريبيين يناقشان قضايا هامة للمرأة ، حيث يحمل الدليل الأول عنوان " دور المرأة  في مكافحة الفساد" ومن المزمع إطلاقه و نشره خلال الأيام المقبلة ، موضحة أن هذا الدليل التدرييبى يؤكد  أن المرأة المصرية كانت ولا تزال داعمة لجهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد  ، فيما يحمل الدليل التدريبي الثانى عنوان "الدليل التدريبى لإدماج منظور النوع الاجتماعي في القطاع البيئى"  ليوضح أيضا أهمية دور المرأة في جميع المجالات وتحديدًا مجال البيئة ، مشيدة بالعمل الجماعي لعضوات وأعضاء اللجنة الذي أنتج هذه الأدلة التدريبية الهامة .

ولفتت  إلى ضرورة تفعيل "دليل الأزمات وفقًا لجائحة فيروس كورونا" ، الذى يضم عدة محاور منها الدليل الاجتماعى والصحي والقانونى والآمنى والاقتصادي لاظهار النتائج السلبية لتلك الجائحة على المرأة والطفل وخاصة العنف الأسري والمنزلي التى تتعرض له المرأة بشكل أكبر من وقت ظهور الجائحة.

كما تضمن الإجتماع عرض بعض الأنشطة الأخرى لعضوات وأعضاء اللجنة منها تنظيم ندوة عن العنف الأسري والتعريف بدور المجلس القومي للمرأة وفعاليات مكتب الشكاوي ، واقامة معرض لأطفال حى الاسمرات بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والجمعيات الأهلية ليعبر الاطفال من خلال رسم بعض الصور لاشكال العنف وانواعة وتداعياته واثاره النفسية علي المرأة .
القومى للمرأة ينتهى من إعداد دليلين تدريبيين عن قضايا مهمة
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