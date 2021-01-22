دراسة: نوع من الخلايا تحمي متعافي كورونا من الإصابة مرة أخرى

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين نجوا من فيروس كورونا COVID-19 قد يتمتعون ببعض الحماية من الإصابة مرة أخرى.





وجد العلماء في جامعة روكفلر أن نوعًا من المناعة، من خلايا الذاكرة ب، يستمر ستة أشهر على الأقل.





وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تتذكر الخلايا البائية كيف تصنع أجسامًا مضادة للفيروسات، بما في ذلك تلك التي تسبب COVID-19





ومن المحتمل أن تكون هذه الخلايا أقل سهولة في خداعها من خلال الطفرات في البروتين الشائك لمتغيرات "سوبر كوفيد '' مثل الشكل البريطاني الأكثر عدوى ، B117 ، مقارنة بالأجسام المضادة نفسها.





تم العثور على المتغير الآن في 17 ولاية أمريكية على الأقل، و ظهرت أربعة متغيرات أخرى على الأقل على الأراضي الأمريكية، ويمكن أن تصل أنواع أخرى من جنوب إفريقيا والبرازيل وتزيد من عدد الحالات في أي يوم.





يشعر العلماء بالقلق من أن الطفرات في البروتين الشائك الذي يسمح للفيروس التاجي بإصابة الخلايا البشرية قد تجعل المتغيرات أقل `` مرئية '' للأجسام المضادة من النوبات السابقة مع COVID-19 أو اللقاحات.





يشير البحث الجديد الذي نُشر يوم الاثنين في دورية Nature إلى أن الخلايا البائية قد تساعد في حل هذه المشكلة .



