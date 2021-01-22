ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: نوع من الخلايا تحمي متعافي كورونا من الإصابة مرة أخرى

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:03 ص
نوع من الخلايا تحمي
نوع من الخلايا تحمي متعافي كورونا من الإصابة مرة أخرى
Advertisements
حياة عبد العزيز
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين نجوا من فيروس كورونا COVID-19 قد يتمتعون ببعض الحماية من الإصابة مرة أخرى. 

وجد العلماء في جامعة روكفلر أن نوعًا من المناعة، من خلايا الذاكرة ب، يستمر ستة أشهر على الأقل. 

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تتذكر الخلايا البائية كيف تصنع أجسامًا مضادة للفيروسات، بما في ذلك تلك التي تسبب COVID-19

ومن المحتمل أن تكون هذه الخلايا أقل سهولة في خداعها من خلال الطفرات في البروتين الشائك لمتغيرات "سوبر كوفيد '' مثل الشكل البريطاني الأكثر عدوى ، B117 ، مقارنة بالأجسام المضادة نفسها. 

تم العثور على المتغير الآن في 17 ولاية أمريكية على الأقل، وظهرت أربعة متغيرات أخرى على الأقل على الأراضي الأمريكية، ويمكن أن تصل أنواع أخرى من جنوب إفريقيا والبرازيل وتزيد من عدد الحالات في أي يوم.

يشعر العلماء بالقلق من أن الطفرات في البروتين الشائك الذي يسمح للفيروس التاجي بإصابة الخلايا البشرية قد تجعل المتغيرات أقل `` مرئية '' للأجسام المضادة من النوبات السابقة مع COVID-19 أو اللقاحات. 

يشير البحث الجديد الذي نُشر يوم الاثنين في دورية Nature إلى أن الخلايا البائية قد تساعد في حل هذه المشكلة . 

وذلك لأن الأجسام المضادة الفردية خاصة تمامًا بالفيروس الذي تعلمت مكافحته لأول مرة. 

وكتب الباحثون أن الخلايا البائية "تطورت" بعد تعافي المرضى و "تفرز أجسامًا مضادة بقوة معادلة متزايدة واتساع نطاق". 

عندما اختبروا أجسامًا مضادة معينة ضد فيروسات فيروس نقص المناعة البشرية التي صمموها بحيث يكون لها طفرات فيروسات كورونا الطافرة على أسطحها ، كانت استجابات الأجسام المضادة تتأثر وتفوت ، ولم يتم دائمًا تحييد الطفرات المعدية في المختبر. 

لكن الخلايا البائية التي كانت معلقة في أجسام المرضى، والتي تطورت لمدة ستة أشهر، لم تتعرف فقط على الفيروس التاجي المقنع، بل أنتجت أجسامًا مضادة يمكنها محاربته.  

تبقى "خلايا الذاكرة ب" المحددة في الجسم وتتكاثر بسرعة وتنتج أجسامًا مضادة للفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: الإصابة بفيروس كورونا تمنح المتعافي مناعة 6 أشهر

مفاجأة.. فيروس كورونا موجود منذ القدم ويصيبنا سنويا

بعد إصابتها بالفيروس 3 مرات.. حنان لطفي تروى تفاصيل معاناتها مع كورونا.. فيديو

تصل إلى الحالات الحادة.. الجهاز المناعي يرفع خطورة الإصابة بـ كورونا

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟

خبير: لقاحات كورونا ستحتاج إلى تطوير لمواجهة التحور والسلالات الجديدة للوباء

ترشيحاتنا

أخبار سارة.. مستشار الرئيس للصحة يكشف معلومات مهمة عن كورونا.. فيديو

عاجل.. انفجار يهز أرجاء ملعب في لبنان

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

هل الموتى يتقابلون بعد الموت؟.. الإفتاء تجيب

الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر

دراسة: نوع من الخلايا تحمي متعافي كورونا من الإصابة مرة أخرى