ربيع: قناة السويس الجديدة سددت مصاريف إنشائها في 45 يوما.. فيديو





وأضاف ربيع خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية في إنشاء قناه السويس الجديدة وأن يتم الإنتهاء منها خلال عام واحد، مشيرا إلى أن يوم الإفتتاح شهد عبورا لعدد من السفن.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه خلال شهر ونصف استطاعت القناه أن تقوم بسداد ما تم إنفاقه لإنشائها.





وأشار ربيع إلى ان العديد من القنوات قد حققت خسائر خلال كورونا، مؤكدا أن قناه بنما خسرت 40% مؤكدا أننا حققنا مكاسب على الرغم من خلال تلك الجائحة.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك سفنا تعبر من القناة يصل عمقها إلى 18 مترا واستطعنا أن نقوم بتنفيذ تلك الأعماق في القناة بنجاح.