نجدة الطفل: تلقينا 11671 بلاغا خلال 2020 بشأن تعريض حياة الأطفال للخطر

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم وصل إلى 11671 بلاغ خلال عام 2020، من بينهم 15 بلاغ بيع آباء لأطفالهم.





وتابع مدير خط نجدة الطفل خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تلقينا بلاغا يفيد بعرض سيدة جنين للبيع وأبلغنا الجهات الأمنية وتم ضبطها عقب وضعها للحمل





وأضاف صبري عثمان، تلقينا بلاغا يوم 19 يناير الماضي من نيابة المطرية يفيد بعرض ربة منزل وزوجها طفلتهما 4 شهور للبيع بمليون جنيه، مضيفا أنه تم ضبطهما وإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.