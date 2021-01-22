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فن

بقلب على صورتها.. أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:02 ص
ياسمين صبري - أحمد
ياسمين صبري - أحمد أبو هشيمة
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سعيد فراج
نشر رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهر فيها بصحبة زوجته الفنانة ياسمين صبري، وهو يحتفل بعيد ميلادها، معلقا برمز القلب على صورتها.

ويصادف اليوم الـ 21 من يناير، عيد ميلاد  ياسمين صبري، التي أتمت عامها الـ 33، وتحرص ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». 
بقلب على صورتها.. أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري
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