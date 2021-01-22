بقلب على صورتها.. أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري

ويصادف اليوم الـ 21 من يناير، عيد ميلاد ياسمين صبري، التي أتمت عامها الـ 33، وتحرص ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.