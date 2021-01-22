الصحة تعلن موعد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة المقبلة سيتم اطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن إجراءات التسجيل سيطلب من المواطن رقم الموبايل، للتوصل معه لإبلاغه بـ هل تم الموافقة عليه أم لا، وما هم المكان الذى سيذهب له للحصول على التطعيم، أو من خلال التواصل عبر الواتس أب، وأن هناك رقم 15335 يستطيع المواطن من خلاله معرفة ما أذا كان الشخص يستحق التطعيم فى هذه الفترة أم لا.





وأضاف مستشار وزير الصحة خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أن بداية التطعيمات الخاصة بالأطقم الطبية ستكون بنهاية يناير و بداية فبراير.





ولفت مستشار وزير الصحة، إلى أنه بعد ذلك سيتم الإعلان عن موعد تطعيم المواطنين، وسيكون ذلك بخطة موضوعة من وزارة الصحة.





وأشار إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى هذا الشأن، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار سارة.



