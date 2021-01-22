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رياضة

الغندور يفتح النار على اللجنة الثلاثية عقب تخفيض عقوبة الشناوي لـ مباراة واحدة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:33 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق النار على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد عقب قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من 4 مباريات لـ مباراة واحدة عقب جذبه لـ حكم مباراة الفريق امام البنك الاهلي في الدوري المصري 

وأكد خالد الغندور عبر برنامج " زملكاوي " أن ما حدث لا علاقه له باللوائح او القوانين مشددا ان الامر تم بشكل ودي دون التعامل بالقانون او تطبيقه خاصة وان الاهلي مقبل على مباريات هامه أبرزها مباراة بيراميدز في الدوري 

وأضاف الغندور أن الامر تم " بالتليفون " فقط .

ووجه رسالة لـ جماهير الزمالك طالبهم فيها بـ الفخر بلاعبي الفريق حيث يفوزا بالمباريات بـ الجد والاجتهاد دون الحاجه لـ اي مساعدات خارجية 
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