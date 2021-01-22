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رياضة

عقب تصريحات محمد الطويلة لصدى البلد.. عثمان يطالب بعقد جلسة لحل أزمة الإسماعيلي

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:51 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
اجتمع المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، مع عدد من جمهور الإسماعيلي اليوم، من أجل الوصول لحلول لإنقاذ الإسماعيلي، من الأزمات التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وخلال الجلسة وعد عثمان، بعقد جلسة مع إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة خلال ساعات، من أجل حل  أزمة غلق القيد عن الإسماعيلي.

وكان محمد الطويلة أدلى بتصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" فور قرار لجنة التأديب بمهلة ٣٠ يومًا، للإسماعيلي لسداد مستحقات النجوم من صفقة اللاعب إبراهيم حسن وكانت تصريحات الطويلة كالاتي:-

أعرب محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن حزنه الشديد من تراجع ترتيب الإسماعيلي في الدوري الممتاز بعد سلسلة نتائج سلبية، مؤكدًا أن الدراويش لا يستحق كل ما يحدث بداخله كونه من أعمدة الرياضة المصرية.

وبشأن قرار لجنة التأديب ضد الإسماعيلي بخصم 6 نقاط في حالة عدم سداد مبلغ 23 مليون جنيه خلال 30 يومًا رد الطويلة، في تصريحات اختص بها موقع «صدى البلد»: «إدارة الإسماعيلي الحالية ليس عندها بصيرة لإدارة الأمور داخل النادي وتجاهلت  كافة الحلول الودية في هذه الأزمة طيلة السنوات الماضية».

وأضاف الطويلة، أن الوحيد الذي تواصل معه هو علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، مؤكدًا أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، في ظل تجاهل مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للأزمة تمامًا.

وتابع رئيس نادي النجوم، أنه يعلم جيدًا أن الإسماعيلي لا يمتلك سوى 6 نقاط في جعبته الآن، وفي حالة عدم السداد خلال 30 يومًا سيتم خصم تلك النقاط والتي هي كل ما يمتلكهم الإسماعيلي حاليًا، متسائلًا: «لمصلحة من ما يحدث داخل الإسماعيلي؟!».

وكانت قررت لجنة التأديب بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلزام الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والإسماعيلي والزمالك السابق، على أن تكون المهلة لمدة 30 يومًا، كفرصة أخيرة لسداد المبلغ المستحق.

وكان الإسماعيلي قدم طعنًا في وقتٍ سابق للمحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر ضده بتغريمه بمبلغ 20 مليون جنيه فى تلك الأزمة السابق ذكرها.

ومن جانب لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكمت بأحقية النجوم بالحصول على 20 مليون جنيه، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في عقد ثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي لانتقال اللاعب للدراويش، بالإضافة إلى طعن نادي النجوم الذي رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته في الحصول على مبلغ أكبر.

يذكر أن إبراهيم حسن لعب للنجوم قبل الانتقال الإسماعيلي عام 2013 قبل انتقاله للزمالك 2018-2019.
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