عقب تصريحات محمد الطويلة لصدى البلد.. عثمان يطالب بعقد جلسة لحل أزمة الإسماعيلي

اجتمع المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، مع عدد من جمهور الإسماعيلي اليوم، من أجل الوصول لحلول لإنقاذ الإسماعيلي، من الأزمات التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وخلال الجلسة وعد عثمان، بعقد جلسة مع إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة خلال ساعات، من أجل حل أزمة غلق القيد عن الإسماعيلي.
وكان محمد الطويلة أدلى بتصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" فور قرار لجنة التأديب بمهلة ٣٠ يومًا، للإسماعيلي لسداد مستحقات النجوم من صفقة اللاعب إبراهيم حسن وكانت تصريحات الطويلة كالاتي:-
أعرب محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن حزنه الشديد من تراجع ترتيب الإسماعيلي في الدوري الممتاز بعد سلسلة نتائج سلبية، مؤكدًا أن الدراويش لا يستحق كل ما يحدث بداخله كونه من أعمدة الرياضة المصرية.
وبشأن قرار لجنة التأديب ضد الإسماعيلي بخصم 6 نقاط في حالة عدم سداد مبلغ 23 مليون جنيه خلال 30 يومًا رد الطويلة، في تصريحات اختص بها موقع «صدى البلد»: «إدارة الإسماعيلي الحالية ليس عندها بصيرة لإدارة الأمور داخل النادي وتجاهلت كافة الحلول الودية في هذه الأزمة طيلة السنوات الماضية».
وأضاف الطويلة، أن الوحيد الذي تواصل معه هو علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، مؤكدًا أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، في ظل تجاهل مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للأزمة تمامًا.
وتابع رئيس نادي النجوم، أنه يعلم جيدًا أن الإسماعيلي لا يمتلك سوى 6 نقاط في جعبته الآن، وفي حالة عدم السداد خلال 30 يومًا سيتم خصم تلك النقاط والتي هي كل ما يمتلكهم الإسماعيلي حاليًا، متسائلًا: «لمصلحة من ما يحدث داخل الإسماعيلي؟!».
وكانت قررت لجنة التأديب بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلزام الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والإسماعيلي والزمالك السابق، على أن تكون المهلة لمدة 30 يومًا، كفرصة أخيرة لسداد المبلغ المستحق.
وكان الإسماعيلي قدم طعنًا في وقتٍ سابق للمحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر ضده بتغريمه بمبلغ 20 مليون جنيه فى تلك الأزمة السابق ذكرها.
ومن جانب لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكمت بأحقية النجوم بالحصول على 20 مليون جنيه، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في عقد ثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي لانتقال اللاعب للدراويش، بالإضافة إلى طعن نادي النجوم الذي رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته في الحصول على مبلغ أكبر.
يذكر أن إبراهيم حسن لعب للنجوم قبل الانتقال الإسماعيلي عام 2013 قبل انتقاله للزمالك 2018-2019.