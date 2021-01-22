الأطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة أثناء القيادة

حذر الكثير من الأطباء من خطر القيادة لساعات طويلة دون توقف أو اخذ راحة كافية ، وذلك بسبب الآثار السلبية الناتجة عن ذلك كما نصح نادي السيارات الألماني قائدي السيارات بأخذ قسط وافي من الراحة أثناء السفر .
واقترح النادي عليهم أن يخصص صاحب السيارة فترة راحة كل ربع ساعة بين كل ساعتين ، بالإضافة إلى مراعاة الأطفال والحيوانات والتي يجب أن تأخذ قسط من من الراحة هي أيضا .
وأشار الأطباء إلى ضرورة تناول الخضروات والفواكه ، والمشروبات الغير محلاه بالسكر خلال الفترات الطويلة ، حيث أن تلك المشروبات تساهم في شعور الجسد بالراحة مقارنة بالمشروبات الغازية أو المحلاه بالسكر .
كما طالب الأطباء بتجنب تناول أي طعام أثناء القيادة حتى لا يصاب قائد السيارة بالتشتت خاصة على الطريق السريع لأنه يسبب حوادث كثيرة .
وطالب نادي السيارات الالمانية بضرورة فحص السيارة قبل السفر لمسافات طويلة مثل الكشف عن زيت المحرك ، وضبط هواء الإطارات ، وتنظيف السيارة من الداخل وتجهيزها لإتمام عملية السفر حتى لا يمل قائد السيارة من أو يتفاجئ من وجود أي أعطال في السيارة تضطره إلى الوقوف على الطريق دون داعي .
واقترح النادي عليهم أن يخصص صاحب السيارة فترة راحة كل ربع ساعة بين كل ساعتين ، بالإضافة إلى مراعاة الأطفال والحيوانات والتي يجب أن تأخذ قسط من من الراحة هي أيضا .
وأشار الأطباء إلى ضرورة تناول الخضروات والفواكه ، والمشروبات الغير محلاه بالسكر خلال الفترات الطويلة ، حيث أن تلك المشروبات تساهم في شعور الجسد بالراحة مقارنة بالمشروبات الغازية أو المحلاه بالسكر .
كما طالب الأطباء بتجنب تناول أي طعام أثناء القيادة حتى لا يصاب قائد السيارة بالتشتت خاصة على الطريق السريع لأنه يسبب حوادث كثيرة .
وطالب نادي السيارات الالمانية بضرورة فحص السيارة قبل السفر لمسافات طويلة مثل الكشف عن زيت المحرك ، وضبط هواء الإطارات ، وتنظيف السيارة من الداخل وتجهيزها لإتمام عملية السفر حتى لا يمل قائد السيارة من أو يتفاجئ من وجود أي أعطال في السيارة تضطره إلى الوقوف على الطريق دون داعي .