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سيارات

الأطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة أثناء القيادة

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:00 ص
النوم أثناء القيادة
النوم أثناء القيادة
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أماني نوار
حذر الكثير من الأطباء من خطر القيادة لساعات طويلة دون توقف أو اخذ راحة كافية ، وذلك بسبب الآثار السلبية الناتجة عن ذلك كما نصح نادي السيارات الألماني قائدي السيارات بأخذ قسط وافي من الراحة أثناء السفر .

واقترح النادي عليهم أن يخصص صاحب السيارة فترة راحة كل ربع ساعة بين كل ساعتين ، بالإضافة إلى مراعاة الأطفال والحيوانات والتي  يجب أن تأخذ قسط من من الراحة هي أيضا .

وأشار الأطباء إلى ضرورة تناول الخضروات والفواكه ، والمشروبات الغير محلاه بالسكر خلال الفترات الطويلة ، حيث أن تلك المشروبات تساهم في شعور الجسد بالراحة مقارنة بالمشروبات الغازية أو المحلاه بالسكر .

كما طالب الأطباء بتجنب تناول أي  طعام أثناء القيادة حتى لا يصاب قائد السيارة بالتشتت خاصة على الطريق السريع لأنه يسبب حوادث كثيرة .

وطالب نادي السيارات الالمانية بضرورة فحص السيارة قبل السفر لمسافات طويلة مثل الكشف عن زيت المحرك ، وضبط هواء الإطارات ، وتنظيف السيارة من الداخل وتجهيزها لإتمام عملية السفر حتى لا يمل قائد السيارة من أو يتفاجئ من وجود أي أعطال في السيارة تضطره إلى الوقوف على الطريق دون داعي .


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