إيمان السيد تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة إيمان السيد، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام .
وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي : عسولة ما شاء الله - المفضلة بالنسبة ليا - عسل والله العظيم.
وشاركت ايمان السيد في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.