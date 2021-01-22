إيمان السيد تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة إيمان السيد، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي : عسولة ما شاء الله - المفضلة بالنسبة ليا - عسل والله العظيم.

وشاركت ايمان السيد في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.



