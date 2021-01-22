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أخبار العالم

فريق سعودي في الدوحة لفتح السفارة.. اعرف التفاصيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:11 ص
فريق سعودي في الدوحة
فريق سعودي في الدوحة لفتح السفارة
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سمر صالح
كشف الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، أن إعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة القطرية الدوحة، سيجري خلال أيام، مؤكدًا أن «هناك فريقا فنيا سعوديا يعمل على ذلك»، موضحًا أن جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط".

كما أكد الوزير السعودي أن يد بلاده ممدودة للسلام مع طهران "رغم عدم التزامها أي اتفاق يعقد معها"، منتقدًا في المقابل دعوات إيران للحوار مع بلاده، مؤكدًا أنها "تهدف للتسويف والهروب من أزماتها"، داعيًا النظام الإيراني إلى تغيير أفكاره والتركيز على رخاء شعبه.

كما أعرب فيصل بن فرحان، خلال حديثه عن تفاؤل بلاده "بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن"، مبينًا أن التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وقال إن "تعاملنا ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين، وإن علاقتنا مع أمريكا علاقة مؤسسات، ومصالحنا المشتركة لم تتغير".

كما أشار فيصل بن فرحان إلى تشاور مع واشنطن بخصوص الاتفاق مع إيران "ليكون ذا أساس قوي"، موضحًا أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص. وشدد على أن ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان التقى في الرياض أمس، نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، وتناول اللقاء، العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة، وقضايا إقليمية ودولية.
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