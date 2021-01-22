ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا والقناة الناقلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:48 ص
يحيى الدرع لاعب منتخب
يحيى الدرع لاعب منتخب مصر
Advertisements
محمد السعيد
يواجه منتخب مصر نظيره البيلاروسي، اليوم، الجمعة، بصالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي  ببطولة كأس العالم لليد، التي تستضيفها أرض الفراعنة حتى نهاية الشهر الجاري.

موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة مصر ضد روسيا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مصر ضد بيلاروسيا:

ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب نظيره البيلاروسي، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كان منتخب مصر فاز على نظيره الروسي بنتيجة 28 - 23، في مباراة شهدت تألق أحمد الأحمر، والذي حصل على جائزة رجل المباراة.

وحقق منتخب بيلاروسيا مفاجأة مدوية، بالتعادل مع نظيره السويدي  26 - 26، في الجولة الماضية.

منتخبات المجموعة الرابعة:

وتضم المجموعة الرابعة  بالدور الرئيسي بكأس العالم لكرة اليد، كلا من مصر والسويد ومقدونيا وروسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا.

ترتيب مجموعة مصر بمونديال اليد:

- السويد: 5 نقاط

- مصر: 4 نقاط

- سلوفينيا: 4 نقاط

- روسيا: 3 نقاط

- بيلاروسيا : نقطتان

- مقدونيا: 0 نقاط

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

اليوم ..مصر تقص شريط الدور الرئيسي لمونديال اليد بمواجهة الاتحاد الروسي

مجموعة مصر.. سلوفينيا تتقدم 9/13 على مقدونيا في الشوط الأول

بطولة العالم لليد.. سلوفينيا تقضي على آمال مقدونيا في التأهل

مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 15-8 في الشوط الأول

مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 20-14 بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني

ترشيحاتنا

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

لسنا في خصومة مع الحكومة.. 10 رسائل مهمة لرئيس النواب في 5 جلسات..إنفوجراف

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

مفيش أمطار.. الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق صباحا الطقس غدا شديد البرودة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.. صور