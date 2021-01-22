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أستاذ بطب عين شمس: مناعة الأطفال ضد كورونا أطول من كبار السن.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور أشرف العقبة ، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إن زيادة عدد وفيات فيروس كورونا ، نتيجة لعدم وجود لقاح فعال ، قادر على حمية الأصحاء من الاصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الاتزام بالاجراءات الاحترازية ، لتقليل الخطورة ، وسرعة الانتشار .

وأضاف أشرف العقبة ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه يأمل بأن تحدث مناعة تلقيحية ناتجة عن لقاح جيد ، وليست مناعة ناتجة عن الانتشار الواسع في عدد الاصابات ، نتيجة تكون الأجسام المضادة .

ونوه أن الدراسات لا تستطيع وحدها تقييم الذاكرة المناعة ، الخاصة بمقاومة الفيروسات ، ومنع الاصابة المتكررة ، معقبا : " بعض الدراسات تشير إلى أنها تبقى لـ 9 أو 10 أشهر وهذا يتوقف على سرعة تمحور الفيروس " .

وتابع : مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا ، أطول من كبار السن ، نظرا للعلاجات التي تسبب تثبط المناعة ، نتيجة الأمراض الأخرى .

وأشار إلى أن التغيرات المستمرة في الفيروس ، تسبب بعض التغيرات في خصائص الفيروس، مثل أن يصبح أكثر شراسة وشدة في الأعراض.

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