أستاذ بطب عين شمس: مناعة الأطفال ضد كورونا أطول من كبار السن.. فيديو

قال الدكتور أشرف العقبة ، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إن زيادة عدد وفيات فيروس كورونا ، نتيجة لعدم وجود لقاح فعال ، قادر على حمية الأصحاء من الاصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الاتزام بالاجراءات الاحترازية ، لتقليل الخطورة ، وسرعة الانتشار .





وأضاف أشرف العقبة ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه يأمل بأن تحدث مناعة تلقيحية ناتجة عن لقاح جيد ، وليست مناعة ناتجة عن الانتشار الواسع في عدد الاصابات ، نتيجة تكون الأجسام المضادة .





ونوه أن الدراسات لا تستطيع وحدها تقييم الذاكرة المناعة ، الخاصة بمقاومة الفيروسات ، ومنع الاصابة المتكررة ، معقبا : " بعض الدراسات تشير إلى أنها تبقى لـ 9 أو 10 أشهر وهذا يتوقف على سرعة تمحور الفيروس " .





وتابع : مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا ، أطول من كبار السن ، نظرا للعلاجات التي تسبب تثبط المناعة ، نتيجة الأمراض الأخرى .





وأشار إلى أن التغيرات المستمرة في الفيروس ، تسبب بعض التغيرات في خصائص الفيروس، مثل أن يصبح أكثر شراسة وشدة في الأعراض.



